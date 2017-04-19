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17:48 (мск), источник: Actualitati.md

В Трудовой кодекс внесут серьезные изменения, которые коснуться каждого работника

Министерство труда хочет дать работодателям больше возможностей для увольнения сотрудников. Одной из новых поправок станет увольнение при первом нарушении дисциплины работником.

Источник: Actualitati.md

Так, если новые поправки в закон утвердят, то наниматель может по своей инициативе разорвать трудовой контракт, после первого же нарушения. Поводом для увольнения также будет считаться немотивированное отсутствие на рабочем месте четыре часа подряд в течение рабочего дня, низкая квалификация сотрудника. Работающие пенсионеры так же входят в группу риска потерять рабочее место. При отсутствии на рабочем месте 5 дней, необходимо представить документ, подтверждающий причину неявки на работу.

Наниматели смогут брать молодых специалистов на испытательный срок. В случае, если работник не подошел, работодатель имеет право без объяснения причины отказать человеку в постоянном месте работы.

На данный момент Министерство труда принимает предложения и замечания граждан по поводу новых поправок до 14 мая 2017 года. После этого срока граждане уже не смогут внести поправки, а законопроект будет передан на рассмотрение парламенту.

Комментарии
1
juzzik
Все делается на благо народа! Спасибо Вам,заботливые вы наши!
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