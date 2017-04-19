В Трудовой кодекс внесут серьезные изменения, которые коснуться каждого работника

Так, если новые поправки в закон утвердят, то наниматель может по своей инициативе разорвать трудовой контракт, после первого же нарушения. Поводом для увольнения также будет считаться немотивированное отсутствие на рабочем месте четыре часа подряд в течение рабочего дня, низкая квалификация сотрудника. Работающие пенсионеры так же входят в группу риска потерять рабочее место. При отсутствии на рабочем месте 5 дней, необходимо представить документ, подтверждающий причину неявки на работу.

Наниматели смогут брать молодых специалистов на испытательный срок. В случае, если работник не подошел, работодатель имеет право без объяснения причины отказать человеку в постоянном месте работы.

На данный момент Министерство труда принимает предложения и замечания граждан по поводу новых поправок до 14 мая 2017 года. После этого срока граждане уже не смогут внести поправки, а законопроект будет передан на рассмотрение парламенту.