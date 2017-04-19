Режим ЧС объявлен в районе имени Габита Мусрепова в СКО
Подтопленными оказались более двухсот жилых домов нескольких населенных пунктов района.
Подтопленными оказались более двухсот жилых домов нескольких населенных пунктов района.
АСТАНА, 19 апр — Sputnik. В
16 апреля были зафиксированы подтопления талыми водами 235 жилых домов в четырех населённых пунктах района им. Г. Мусрепова. Так, в результате разлива рек Жем Барак и Шарык произошел резкий подъем уровня воды в селе Рузаевка на 14 улицах, в результате произошло подтопление 185 жилых домов, семь из них полностью разрушены. Были проведены эвакуационные мероприятия. Люди (578 человек, из которых 110 детей) размещены в селе Рузаевка (у родственников, знакомых). Зарегистрирован падеж порядка 100 голов домашнего скота. Кроме того, в этом же районе подтоплены 19 домов в селе Чистополье, 30 домов в селе Раисовка, одного дома в селе Куйган.
«В районе им. Габита Мусрепова, где сложилась сложная обстановка и несколько населенных пунктов попали в зону подтопления, вода пошла на спад, почти из всех домов, которые были подтоплены, вода ушла. Люди возвращаются в свои дома. Акиматом района объявлен режим чрезвычайной ситуации, создается комиссия по обследованию данных домов, которая будет оценивать степень и характер их повреждения, проведет точный подсчет количества пострадавших домов, потому что в таких ситуация определить точное количество затопленных домов невозможно», — проинформировал в среду на брифинге Рустем Жумагалиев.
Специалисты поясняют, что режим ЧС позволяет жителям подтопленного района получить материальную помощь. Пострадавшим дают официальные справки о том, что они пострадали от ЧС, затем специальная комиссия, куда входят работники соцслужб, аксакалы, общественность, депутаты маслихатов, оценивает ущерб.
Представитель ведомства подчеркнул, что в данной ЧС виновата исключительна природа.
«Рузаевку с двух сторон огибают две речки — Жем Барак и Шарык, которые впадают в Ишим. Как нам подтверждает “Казгидромет”, в тот день в районе выпала месячная норма осадков в виде дождя,
Между тем, в районе им. Г. Мусрепова открыт расчетный счет и созданы пункты для сбора помощи пострадавшим от паводка.
Инициаторы обращаются с просьбой оказания посильной помощи (финансовые средства, предметы первой необходимости, строительные материалы: кирпич, цемент, пескоблок, пиломатериалы
Для сбора помощи пострадавшим открыт расчетный счет в районном совете ветеранов и организовано два пункта по приему, хранению и передаче материальной помощи в Рузаевском сельском акимате и на стройплощадке ИП Балицкий в селе Новоишимское.