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17:46 (мск), источник: Sputniknews.kz

Режим ЧС объявлен в районе имени Габита Мусрепова в СКО

Подтопленными оказались более двухсот жилых домов нескольких населенных пунктов района.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 19 апр — Sputnik. В Северо-Казахстанской области в районе имени Габита Мусрепова объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщил на брифинге начальник управления единой дежурной диспетчерской службы областного департамента по ЧС Рустем Жумагалиев.

16 апреля были зафиксированы подтопления талыми водами 235 жилых домов в четырех населённых пунктах района им. Г. Мусрепова. Так, в результате разлива рек Жем Барак и Шарык произошел резкий подъем уровня воды в селе Рузаевка на 14 улицах, в результате произошло подтопление 185 жилых домов, семь из них полностью разрушены. Были проведены эвакуационные мероприятия. Люди (578 человек, из которых 110 детей) размещены в селе Рузаевка (у родственников, знакомых). Зарегистрирован падеж порядка 100 голов домашнего скота. Кроме того, в этом же районе подтоплены 19 домов в селе Чистополье, 30 домов в селе Раисовка, одного дома в селе Куйган.

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«В районе им. Габита Мусрепова, где сложилась сложная обстановка и несколько населенных пунктов попали в зону подтопления, вода пошла на спад, почти из всех домов, которые были подтоплены, вода ушла. Люди возвращаются в свои дома. Акиматом района объявлен режим чрезвычайной ситуации, создается комиссия по обследованию данных домов, которая будет оценивать степень и характер их повреждения, проведет точный подсчет количества пострадавших домов, потому что в таких ситуация определить точное количество затопленных домов невозможно», — проинформировал в среду на брифинге Рустем Жумагалиев.

Специалисты поясняют, что режим ЧС позволяет жителям подтопленного района получить материальную помощь. Пострадавшим дают официальные справки о том, что они пострадали от ЧС, затем специальная комиссия, куда входят работники соцслужб, аксакалы, общественность, депутаты маслихатов, оценивает ущерб.

Представитель ведомства подчеркнул, что в данной ЧС виновата исключительна природа.

«Рузаевку с двух сторон огибают две речки — Жем Барак и Шарык, которые впадают в Ишим. Как нам подтверждает “Казгидромет”, в тот день в районе выпала месячная норма осадков в виде дождя, из-за этого произошло резкое снеготаяние (а на полях, в лесах низменностях скопился огромный запас снега), что в свою очередь привело к резкому повышению уровня воды данных рек. В результате были затоплены жилые дома», — отметил Жумагалиев.

Между тем, в районе им. Г. Мусрепова открыт расчетный счет и созданы пункты для сбора помощи пострадавшим от паводка.

Инициаторы обращаются с просьбой оказания посильной помощи (финансовые средства, предметы первой необходимости, строительные материалы: кирпич, цемент, пескоблок, пиломатериалы и т. д.) землякам — мусреповцам, жителям Рузаевского сельского округа, которые пострадали от стихийного бедствия.

Для сбора помощи пострадавшим открыт расчетный счет в районном совете ветеранов и организовано два пункта по приему, хранению и передаче материальной помощи в Рузаевском сельском акимате и на стройплощадке ИП Балицкий в селе Новоишимское.

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