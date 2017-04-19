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18:00 (мск), источник: ТАСС

Источник: третий погибший при крушении сухогруза в Черном море был в гидрокостюме

Поисковая операция продолжается, судьба еще 8 человек остается неизвестной.

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Третий погибший, поднятый на поверхность после крушения сухогруза в Черном море, был одет в гидрокостюм. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативном штабе.

«Тело третьего погибшего было в гидрокостюме», — сказал собеседник агентства, отметив, что шлюпка и плот были обнаружены уже пустыми.

Ранее представитель Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк сообщил о поднятии на поверхность тела третьего погибшего, отметив, что поисково-спасательная операция продолжается. На данный момент остается неизвестной судьба 8 человек.

Сухогруз «Герои Арсенала» потерпел сегодня крушение в акватории Черного моря, сигнал о ЧП от капитана сухогруза поступил около 04:00 мск. На данный момент спасен один человек, найдены тела трех членов экипажа.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта».

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