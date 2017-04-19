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18:02 (мск), источник: Интерфакс

Генерал ФСО Лопырев обвинен в получении взятки в 6 млн рублей

Также суд арестовал 63 млн рублей, миллион евро и 350 тыс. долларов, обнаруженные в квартире сына генерала.

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — В суде стала известна сумма взятки, которая вменяется обвиняемому в коррупции генералу Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадию Лопыреву.

«Сумму взятки составляет 6,27 млн рублей», — огласила материалы дела судья в Мосгорсуде в среду.

Также в среду суд Москвы арестовал более 60 млн рублей, миллион евро и 350 тысяч долларов, принадлежавшие сыну Лопырева Александру, говорится в материалах дела.

«Суд арестовал 63 млн рублей, миллион евро и 350 тыс. долларов, найденных в квартире Александра Лопырева после обыска. На данные денежные средства наложен обеспечительный арест», — огласил материалы судья.

Сам Лопырев заявил, что его годовой доход составляет 50 млн рублей.

Генерал находится под арестом с 26 ноября 2016 года. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Уголовное дело на начальника ФСО по Северокавказскому федеральному округу Лопырева было возбуждено Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР по материалам ФСО совместно с оперативными службами ФСБ РФ.

Ранее в пресс-службе СКР сообщили о возбуждении в отношении Лопырева уголовного дела по фактам получения взяток в особо крупном размере. По версии следствия, Лопырев получал взятки от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.

Генерал свою вину не признает.

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