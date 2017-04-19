Генерал ФСО Лопырев обвинен в получении взятки в 6 млн рублей
Также суд арестовал 63 млн рублей, миллион евро и 350 тыс. долларов, обнаруженные в квартире сына генерала.
Также суд арестовал 63 млн рублей, миллион евро и 350 тыс. долларов, обнаруженные в квартире сына генерала.
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — В суде стала известна сумма взятки, которая вменяется обвиняемому в коррупции генералу Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадию Лопыреву.
«Сумму взятки составляет 6,27 млн рублей», — огласила материалы дела судья в Мосгорсуде в среду.
Также в среду суд Москвы арестовал более 60 млн рублей, миллион евро и 350 тысяч долларов, принадлежавшие сыну Лопырева Александру, говорится в материалах дела.
«Суд арестовал 63 млн рублей, миллион евро и 350 тыс. долларов, найденных в квартире Александра Лопырева после обыска. На данные денежные средства наложен обеспечительный арест», — огласил материалы судья.
Сам Лопырев заявил, что его годовой доход составляет 50 млн рублей.
Генерал находится под арестом с 26 ноября 2016 года. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Уголовное дело на начальника ФСО по Северокавказскому федеральному округу Лопырева было возбуждено Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР по материалам ФСО совместно с оперативными службами ФСБ РФ.
Ранее в
Генерал свою вину не признает.