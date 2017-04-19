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18:05 (мск), источник: БЕЛТА

Пьяный парень повредил 14 машин в агрогородке под Минском

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный парень повредил 14 машин в агрогородке под Минском. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

Происшествие случилось в агрогородке Сеница в ночь на 15 апреля. Владельцы автомобилей обнаружили повреждения утром. С заявлением в милицию обратились сразу 14 человек. Сыщики вышли на след подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель.

«Накануне парень употреблял спиртное. После выпитого захотелось развлечься. На ближайшей стоянке начал бить стекла и зеркала в автомобилях, прыгать на капотах и крышах. Успокоился лишь после того, как разворотил 14 машин», — сказал начальник уголовного розыска Мачулищанского отдела милиции Георгий Муха.

Через несколько дней парня задержала милиция. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 (хулиганство) УК Беларуси. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

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