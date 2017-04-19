В Башкирии в снегу нашли обмороженный труп женщины

Как стало известно ProUfu.ru, погибшую 61-летнюю женщину нашли сотрудники патрульно-постовой службы. По некоторым данным, у женщины была рваная рана прямо над бровью. Вполне вероятно, что ее погибшая получила либо в ходе драки, либо от падения на асфальт.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины и обстоятельства случившегося. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.