В Башкирии в снегу нашли обмороженный труп женщины
В Башкирии нашли труп женщины в снегу. ЧП произошло в понедельник недалеко от Стерлитамака близ поселка Мариинский.
В Башкирии нашли труп женщины в снегу. ЧП произошло в понедельник недалеко от Стерлитамака близ поселка Мариинский.
Как стало известно ProUfu.ru, погибшую 61-летнюю женщину нашли сотрудники
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины и обстоятельства случившегося. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.