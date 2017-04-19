Экс-депутата Владимира Сюсина приговорили к пяти годам заключения
Как отметили в суде, стороны намерены обжаловать приговор.
Как отметили в суде, стороны намерены обжаловать приговор.
В среду, 19 апреля, суд Кировского района Самары под председательством Дмитрия Горькова переквалифицировал обвинение
Находившегося во время процесса под домашним арестом Владимира Сюсина взяли под стражу в зале суда.
Также суд взыскал в
Как отметили в суде, стороны намерены обжаловать приговор.
Напомним, Сюсина обвиняли получение взятки в особо крупном размере. Якобы он требовал у давнего знакомого Валерия Аникина, которому бывший депутат, предположительно, помог сохранить незаконно установленную автомойку рядом с ТЦ «Самолет», регулярное денежное вознаграждение и бесплатную мойку авто для себя и семьи. В версии обвиняемого, изъятые у него при задержании 1,25 млн руб. были его долей при разделе общего с Аникиным бизнеса.