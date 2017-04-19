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18:22 (мск), источник: Volga News

Экс-депутата Владимира Сюсина приговорили к пяти годам заключения

Как отметили в суде, стороны намерены обжаловать приговор.

В среду, 19 апреля, суд Кировского района Самары под председательством Дмитрия Горькова переквалифицировал обвинение экс-депутата Владимира Сюсина с ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» на покушение на мошенничество — ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ и приговорил его к пяти годам заключения в колонии общего режима, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде.

Находившегося во время процесса под домашним арестом Владимира Сюсина взяли под стражу в зале суда.

Также суд взыскал в экс-депутата 47,5 тыс. руб. в пользу возмещения материального ущерба потерпевшему.

Как отметили в суде, стороны намерены обжаловать приговор.

Напомним, Сюсина обвиняли получение взятки в особо крупном размере. Якобы он требовал у давнего знакомого Валерия Аникина, которому бывший депутат, предположительно, помог сохранить незаконно установленную автомойку рядом с ТЦ «Самолет», регулярное денежное вознаграждение и бесплатную мойку авто для себя и семьи. В версии обвиняемого, изъятые у него при задержании 1,25 млн руб. были его долей при разделе общего с Аникиным бизнеса.

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Владимира Сюсина приговорили к пяти годам колонии
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