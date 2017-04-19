Под Петербургом загорелся целлюлозно-бумажный комбинат
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Пожарные тушат возгорание на территории Сясьского
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Пожарные тушат возгорание на территории Сясьского
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Информация о пострадавших уточняется. Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности Волховского района.
В последний раз крупный пожар на территории СЦБК произошел в 2009 году. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. метров, его ликвидация заняла несколько дней.
Первая очередь Сясьского ЦБК была введена в эксплуатацию в 1928 году.