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19:27 (мск), источник: Интерфакс

Под Петербургом загорелся целлюлозно-бумажный комбинат

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Пожарные тушат возгорание на территории Сясьского целлюлозно-бумажного комбината (СЦБК) в Волховском районе Ленинградской области.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, информация о возгорании поступила в 17:30. На территории предприятия горит щепа на площади 100 кв. метров.

Информация о пострадавших уточняется. Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности Волховского района.

В последний раз крупный пожар на территории СЦБК произошел в 2009 году. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. метров, его ликвидация заняла несколько дней.

Первая очередь Сясьского ЦБК была введена в эксплуатацию в 1928 году.

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