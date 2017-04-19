Под Петербургом загорелся целлюлозно-бумажный комбинат

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, информация о возгорании поступила в 17:30. На территории предприятия горит щепа на площади 100 кв. метров.

Информация о пострадавших уточняется. Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности Волховского района.

В последний раз крупный пожар на территории СЦБК произошел в 2009 году. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. метров, его ликвидация заняла несколько дней.

Первая очередь Сясьского ЦБК была введена в эксплуатацию в 1928 году.