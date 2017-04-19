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20:44 (мск), источник: Интерфакс

Прокуратура проверяет информацию об угрозах, поступающих девушке от коллекторов в Нижнем Тагиле

Екатеринбург. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Прокуратура Нижнего Тагила (Свердловская область) начала проверку по сообщениям средств массовой информации о незаконной деятельности сотрудников коллекторской организации, которые угрожали девушке из-за долга отчима, сообщила агентству «Интерфакс-Урал» старший помощник прокурора области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

«Девушке в ночное время начали поступать угрозы по телефону в связи с тем, что имеется задолженность у ее отчима», — сказала она.

По словам М. Канатовой, прокуратура запросит документы, касающиеся задолженности.

«Кроме того, дадим оценку по факту возможного бездействия сотрудников полиции», — отметила представитель прокуратуры, добавив, что по данным СМИ, участковый никаким образом не отреагировал на сообщение девушки.

Как завили агентству в пресс-службе Главного управления МВД России по Свердловской области, «говорить о бездействии полиции Нижнего Тагила в данной ситуации безосновательно».

«Сообщение женщины было зарегистрировано незамедлительно в установленном законом порядке. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут тщательно изучены материалы, проанализированы аудиозаписи. По ее результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказал собеседник агентства.

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