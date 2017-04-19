Прокуратура проверяет информацию об угрозах, поступающих девушке от коллекторов в Нижнем Тагиле

«Девушке в ночное время начали поступать угрозы по телефону в связи с тем, что имеется задолженность у ее отчима», — сказала она.

По словам М. Канатовой, прокуратура запросит документы, касающиеся задолженности.

«Кроме того, дадим оценку по факту возможного бездействия сотрудников полиции», — отметила представитель прокуратуры, добавив, что по данным СМИ, участковый никаким образом не отреагировал на сообщение девушки.

Как завили агентству в пресс-службе Главного управления МВД России по Свердловской области, «говорить о бездействии полиции Нижнего Тагила в данной ситуации безосновательно».

«Сообщение женщины было зарегистрировано незамедлительно в установленном законом порядке. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут тщательно изучены материалы, проанализированы аудиозаписи. По ее результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказал собеседник агентства.