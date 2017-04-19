«Чернышевскую» открыли, но на красной ветке задержки в сторону «Проспекта Ветеранов»

Как сообщили «Фонтанке» в справочной службе метрополитена, в 18.52 станцию метро «Чернышевская» снова открыли на вход. При этом на первой линии от «Девяткино» в сторону «Проспекта Ветеранов» были задержки в движении. «Сейчас уже все восстановлено», — сообщили в справочной. Однако и после 19 часов в редакцию «Фонтанки» поступали сообщение о том, что на красной ветке поезда долго стоят в тоннелях.

Пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен» оказалась недоступна для комментариев.