По делу о теракте в метро Санкт-Петербурга задержан ещё один человек

«Акрам Азимов был задержан в Москве, при нем была обнаружена боевая граната РГД-5. В настоящее время с ним работают следователи, устанавливается его роль в совершении преступления, а также иные данные, имеющие значение для расследования. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о его аресте», — сказали в СК.

В ведомстве добавили, что он также является гражданином России.

В Петербурге днём 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. В результате 15 человек погибли, более 50 человек пострадали.

По подозрению в причастности к теракту ранее были задержаны восемь человек: трое — в Москве, шестеро — в Петербурге. Все они по решению судов заключены под стражу.