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19:35 (мск), источник: РАПСИ

По делу о теракте в метро Санкт-Петербурга задержан ещё один человек

МОСКВА, 19 апр — РАПСИ, Диана Гуцул. Следственные органы задержали по подозрению в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга Акрама Азимова, брата ранее задержанного Аброра, сообщили РАПСИ в Следственном комитете РФ в среду.

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В ведомстве добавили, что он также является гражданином России.

«Акрам Азимов был задержан в Москве, при нем была обнаружена боевая граната РГД-5. В настоящее время с ним работают следователи, устанавливается его роль в совершении преступления, а также иные данные, имеющие значение для расследования. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о его аресте», — сказали в СК.

На данный момент в числе фигурантов уголовного дела 10 человек.

В Петербурге днём 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. В результате 15 человек погибли, более 50 человек пострадали.

По подозрению в причастности к теракту ранее были задержаны восемь человек: трое — в Москве, шестеро — в Петербурге. Все они по решению судов заключены под стражу.

Комментарии
2
А Б
Необходимость задержания всех причастных к терактам лиц, независимо от их национальной принадлежности, диктуется логикой борьбы с терроризмом всеми возможными и законными средствами.
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Николай Будуров
все причастные к теракту только выходцы из АЗИИ? Ну не хотят с нами жить, хотят жить вместо нас! Как убедить людей, что мы тоже хорошие?
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