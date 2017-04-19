В Днепропетровской обл. из-за непогоды на женщину упало дерево, она скончалась в больнице

В Новомосковске Днепропетровской области в результате падения дерева из-за непогоды погибла 65-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

«Местная 65-летняя жительница получила травмы и многочисленные переломы, от которых скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что сообщение о несчастном случае поступило 18 апреля. Трагедия произошла на улице Гетманской. На данный момент следственным отделом Новомосковской полиции решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований.

«В связи с ухудшением погодных условий обращаем внимание граждан, прежде всего детей, на соблюдение личной безопасности. Во время непогоды избегайте нахождения под линиями электропередач и вблизи их опор, а также по возможности ограничьте пребывание под деревьями», — резюмируется в сообщении.