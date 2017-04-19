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20:48 (мск), источник: 112.ua

В Днепропетровской обл. из-за непогоды на женщину упало дерево, она скончалась в больнице

Женщина получила травмы и многочисленные переломы.

Источник: 112.ua

В Новомосковске Днепропетровской области в результате падения дерева из-за непогоды погибла 65-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

«Местная 65-летняя жительница получила травмы и многочисленные переломы, от которых скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что сообщение о несчастном случае поступило 18 апреля. Трагедия произошла на улице Гетманской. На данный момент следственным отделом Новомосковской полиции решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований.

«В связи с ухудшением погодных условий обращаем внимание граждан, прежде всего детей, на соблюдение личной безопасности. Во время непогоды избегайте нахождения под линиями электропередач и вблизи их опор, а также по возможности ограничьте пребывание под деревьями», — резюмируется в сообщении.

Как сообщалось, погоду в Украине 18—19 апреля определяет холодный воздух арктического происхождения. За половину суток 19 апреля из-за аномальных погодных условий и нарушения правил движения в Украине погибли 7 человек. Наиболее сложная ситуация в Харькове и Днепре, где прошли сильные снегопады, также неблагоприятная погода наблюдается в Полтавской и Запорожской областях.

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Новости 112. Выпуск от 21:00, 19.04.2017
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