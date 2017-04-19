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21:43 (мск), источник: 112.ua

Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 505 населенных пунктов в пяти областях, — ГосЧС

Ограничений движения на дорогах Украины уже нет.

Источник: 112.ua

Из-за неблагоприятных погодных условий по состоянию на 19:00 среды остаются обесточенными 505 населенных пунктов в пяти областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В частности, в Днепропетровской области остаются обесточенными 287 населенных пунктов (восстановлено электроснабжение в 11 н.п.), в Харьковской остаются без электричества 127 н.п. (восстановлено в 24 н.п.), в Полтавской — 53 н.п. (восстановлено в 20 н.п.), в Запорожской — 24 н.п. (восстановлено в 12 н.п.) и в Херсонской — 14 н.п. (восстановлено в 2 н.п.).

Кроме этого, по информации ведомства, из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2,5 тыс. деревьев в Харьковской (1тыс. 828 деревьев (убрано 372), Запорожской (76 деревьев (убрано 73), Днепропетровской (514 деревьев (убрано 74) областях.

Вместе с тем, пробки на территории Днепропетровской области уже ликвидированы с участием тяжелой инженерной техники ГосЧС.

«На дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет», — отмечается в сообщении.

К проведению работ всего привлечено 871 единиц техники и более 2,7 тыс. человек, в том числе от ГосЧС 128 ед. техники и 444 человека личного состава.

В настоящее время погодные условия на территории восточных и центральных областей стабилизировались, наблюдается местами слабый дождь в Донецкой области.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра 20—21 апреля в связи с перемещением очередного активного циклона ожидаются сложные погодные условия. 20 апреля в Карпатском регионе, Одесской, Николаевской областях, 21 апреля в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра 15−20м/с. 20—22 апреля сохранится холодная погода: ночью заморозки 0−5 °, в северных, 21 апреля и в западных областях на почве до 8°, днем температура 1−8° тепла.

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Новости 112. Выпуск от 21:00, 19.04.2017
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