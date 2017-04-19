Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 505 населенных пунктов в пяти областях, — ГосЧС

Из-за неблагоприятных погодных условий по состоянию на 19:00 среды остаются обесточенными 505 населенных пунктов в пяти областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В частности, в Днепропетровской области остаются обесточенными 287 населенных пунктов (восстановлено электроснабжение в 11 н.п.), в Харьковской остаются без электричества 127 н.п. (восстановлено в 24 н.п.), в Полтавской — 53 н.п. (восстановлено в 20 н.п.), в Запорожской — 24 н.п. (восстановлено в 12 н.п.) и в Херсонской — 14 н.п. (восстановлено в 2 н.п.).

Кроме этого, по информации ведомства, из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2,5 тыс. деревьев в Харьковской (1тыс. 828 деревьев (убрано 372), Запорожской (76 деревьев (убрано 73), Днепропетровской (514 деревьев (убрано 74) областях.

Вместе с тем, пробки на территории Днепропетровской области уже ликвидированы с участием тяжелой инженерной техники ГосЧС.

«На дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет», — отмечается в сообщении.

К проведению работ всего привлечено 871 единиц техники и более 2,7 тыс. человек, в том числе от ГосЧС 128 ед. техники и 444 человека личного состава.

В настоящее время погодные условия на территории восточных и центральных областей стабилизировались, наблюдается местами слабый дождь в Донецкой области.