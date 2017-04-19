Пострадавшим от паводка на севере Казахстана выплатят компенсацию

«Никто один на один со своими проблемами не останется. Комиссия работает, была уже в каждом доме. Сегодня мы должны определить сумму ущерба и вопрос решится по компенсации. Вы должны знать, что мы вам поможем решить ваши проблемы. Сейчас и в общественные организации на счет начали поступать деньги, со всех сторон идет помощь. В течение короткого времени все будем компенсировать и помогать», — сообщил Кумар Аксакалов.

Аким области также рассказал об условиях выплаты компенсации. «Мы приготовим вам место для проживания и постараемся в течение полутора месяцев решить вопрос с деньгами. Там есть определенные процедуры, — проинформировал Кумар Аксакалов. — Есть определенная комиссия и правила, которые надо соблюдать, объективно будем относится к оценке ущерба. Что касается денег, мы не будем выдавать частями, а выплатим сразу. Жильцам, у которых полностью разрушены дома, будет компенсирована стоимость жилья, оценка будет комиссионная».

При этом жителей села Рузаевка заверили: беспокоиться о том, что вода опять придет, не надо. Можно возвращаться в дома, перевозить скот и вещи.

«Мы приедем сюда еще раз после того, как пройдет оценка. Соберемся, поговорим. Не бывает проблем, которые не решаются, главное, чтобы не было паники. Все будет хорошо», — заверил Кумар Аксакалов.