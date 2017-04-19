«Продавец меда» ограбил пенсионерку в Колодищах
19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Колодищах мужчина предложил пенсионерке купить мед и ограбил ее, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Колодищах мужчина предложил пенсионерке купить мед и ограбил ее, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
Ограбление произошло в агрогородке 15 апреля. Около 13 часов в дверь квартиры 77-летней пенсионерки позвонил мужчина и предложил купить у него мед.
Хозяйка принесла кошелек и начала рассматривать товар. В это время злоумышленник выхватил портмоне и забрал из него Br200. Пенсионерка попыталась помешать обидчику, однако тот ударил ее в лицо и скрылся.
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