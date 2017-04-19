«Продавец меда» ограбил пенсионерку в Колодищах

Ограбление произошло в агрогородке 15 апреля. Около 13 часов в дверь квартиры 77-летней пенсионерки позвонил мужчина и предложил купить у него мед.

Хозяйка принесла кошелек и начала рассматривать товар. В это время злоумышленник выхватил портмоне и забрал из него Br200. Пенсионерка попыталась помешать обидчику, однако тот ударил ее в лицо и скрылся.