Гимнастка во время представления в минском цирке упала с высоты
19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гимнастка во время представления в минском цирке упала с высоты, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гимнастка во время представления в минском цирке упала с высоты, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Номер исполнялся без страховки. Девушку вынесли с манежа на руках и отправили в больницу. Как отметили в Белгосцирке, подробности происшествия выясняются.
С 4 февраля в минском цирке идет программа «Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город».