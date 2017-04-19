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22:14 (мск), источник: БЕЛТА

Гимнастка во время представления в минском цирке упала с высоты

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гимнастка во время представления в минском цирке упала с высоты, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Номер исполнялся без страховки. Девушку вынесли с манежа на руках и отправили в больницу. Как отметили в Белгосцирке, подробности происшествия выясняются.

С 4 февраля в минском цирке идет программа «Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город».

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