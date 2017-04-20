В результате проверки повреждений на Крюковском водохранилище возбуждено уголовное дело

Прокуратурой края совместно с УФСБ России по краю проводятся проверочные мероприятия по факту повреждения участка дамбы Крюковского водохранилища, расположенного в районе с. Михайловского Северского района.

Выявленные факты хищения работниками подрядной организации бюджетных денежных средств явились основанием для возбуждения органами предварительного расследования уголовного дела.

Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры края.

Проводится техническое расследование причин аварии.

Проведение проверочных мероприятий с привлечением специалистов контролирующих органов продолжается, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

О нештатной ситуации, потенциально чреватой серьезными последствиями, ранее сообщал «Югополис».

Днем 30 марта стало известно о том, что в районе северной дамбы Крюковского водохранилища произошла просадка грунта длинной порядка 150 метров, глубиной 1,5−2 метра. На месте просадки грунта была организована работа оперативной группы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю на подвижном пункте управления, аэромобильной группы Главного управления, подразделений Центра ГИМС и Краснодарского и Крымского филиалов ЮРПСО МЧС России. 6 апреля мероприятия по укреплению тела дамбы на Крюковском водохранилище были завершены.