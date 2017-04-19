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22:48 (мск), источник: 112.ua

Поисковые работы на месте крушения судна в Черном море приостановлены до 20 апреля

Спасатели обнаружили два пустых гидрокостюма в районе крушения сухогруза.

Источник: 112.ua

Поисковые работы на месте крушения сухогруза «Герои Арсенала» в Черном море, на борту которого находились граждане Украины, приостановлены до утра 20 апреля, сообщает «ТАСС» со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр Новороссийск.

«Спасательные работы приостановлены на период темного времени суток и возобновятся с рассветом», — отметили в спасательном центре.

Кроме того, сообщается, что спасатели обнаружили два пустых гидрокостюма в районе крушения сухогруза.

Напомним, сегодня, 19 апреля, около 4:00 утра судно «Герои Арсенала», которое шло под флагом Панамы, подало сигнал SOS. Судно затонуло приблизительно в 27 км от побережья оккупированного Крыма. На борту судна находились 12 членов экипажа, среди них 9 граждан Украины, 2 граждан РФ и гражданин Грузии. Сейчас спасен один гражданин Украины.

В МЧС РФ заявили, что судно следовало из города Азов в Турцию с грузом зерна.

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