Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Ткачев назвал «ударом в спину» решение Турции
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
СМИ: глава СНБО Украины госпитализирован с сомнительным диагнозом
КНДР превратила танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
«Резкое ухудшение ситуации»: NYT о бомбардировщиках РФ возле США
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
14«Дарю тебе звезду»
16Мир встретил Пасху
01:26 (мск), источник: РИА Новости

В Армении нашли пропавшего российского военного

ЕРЕВАН, 19 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Военнослужащего 102-ой российской военной базы Дмитрия Лошманова, пропавшего несколько дней назад, нашли в одной из квартир города Гюмри, сообщило агентство Sputnik Армения со ссылкой на прокурора Ширакской области Карена Габриеляна.

Источник: РИА Новости

«Лошманов жив-здоров, телесных повреждений не имеет», — сказал Габриелян, добавив, что сейчас Лошманова везут в отделение полиции для дачи объяснений.

«Будут выясняться новые обстоятельства его исчезновения», — добавил прокурор.

Он подчеркнул, что военнослужащий находится в добром здравии.

Пока не ясно, в чьей квартире он находился, где он был и при каких обстоятельствах. Достоверно известно только то, что нашли его в районе "Муш"
Карен Габриелян
Прокурор Ширакской области
Читайте также
В Армении пропал российский военнослужащий

Ранее сообщалось, что Лошманов вышел за покупками 16 апреля и не вернулся. Он служил по контракту и жил в общежитии. Полиция Армении объявила его в розыск как без вести пропавшего.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. В 2010 году Россия и Армения продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
'От видео 'ракетного удара по США' в Вашингтоне заскрежетали зубами'
Тиллерсон заявил о провале ядерной сделки с Ираном
Названо вещество, которое использовалось при химатаке в Идлибе
Кадыров выступил против регистрации брака в ЗАГСе
Тереза Мэй пообещала продолжить санкционное давление на Россию
Оскорбивший Путина журналист уволен из Fox News
Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов
Спорт
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов «Ювентус» так и не пропустил от сине-гранатовых ни одного мяча в двух матчах и выбил каталонский клуб из ЛЧ
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь