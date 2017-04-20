В Армении нашли пропавшего российского военного

«Лошманов жив-здоров, телесных повреждений не имеет», — сказал Габриелян, добавив, что сейчас Лошманова везут в отделение полиции для дачи объяснений.
«Будут выясняться новые обстоятельства его исчезновения», — добавил прокурор.
Он подчеркнул, что военнослужащий находится в добром здравии.
Пока не ясно, в чьей квартире он находился, где он был и при каких обстоятельствах. Достоверно известно только то, что нашли его в районе "Муш"
Карен ГабриелянПрокурор Ширакской области
Ранее сообщалось, что Лошманов вышел за покупками 16 апреля и не вернулся. Он служил по контракту и жил в общежитии. Полиция Армении объявила его в розыск как без вести пропавшего.
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. В 2010 году Россия и Армения продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы.