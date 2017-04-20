В Армении нашли пропавшего российского военного

«Лошманов жив-здоров, телесных повреждений не имеет», — сказал Габриелян, добавив, что сейчас Лошманова везут в отделение полиции для дачи объяснений.

«Будут выясняться новые обстоятельства его исчезновения», — добавил прокурор.

Он подчеркнул, что военнослужащий находится в добром здравии.