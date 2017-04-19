В центре Афин в банке взорвалась бомба

Примерно в 22.00 (совпадает с мск) неизвестный позвонил в редакцию новостного сайта zougla.gr и сообщил, что в офисе Eurobank в доме 7 на улице Сантароза взрыв произойдет через 35 минут. Офис находится в самом центре столицы, между улицами Панепистимиу и Стадиу.

Полиция перекрыла район. Информации о пострадавших нет.

Взрыв причинил материальный ущерб офису банка и близлежащим зданиям, сообщает агентство.