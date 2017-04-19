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23:32 (мск), источник: 112.ua

В Черкасской обл. в результате ДТП разлилось 10 тонн аммиачной воды

Груз перевозился без соответствующих разрешительных документов.

Источник: 112.ua

В результате ДТП на 92 км автодороги «Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань», в районе села Станиславчик Шполянского района перевернулся прицеп с аммиачной водой. Водитель тягача не справился с управлением и допустил опрокидывание прицепа. От удара о землю, цистерна потеряла герметичность и из нее началась утечка раствора аммиачной воды. В цистерне было около 10 тонн жидкости.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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