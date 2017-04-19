Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
Ученые обнаружили под Марианской впадиной признаки жизни
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Жена рассказала о результатах анализа Караченцова на рак
Знаменитый радиоведущий Битов умер в Москве - СМИ
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
«Резкое ухудшение ситуации»: NYT о бомбардировщиках РФ возле США
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
10Полюс холода
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
19 апреля, источник: "РИА Новости" Украина

В России осужден виновник гибели шести украинцев

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина, Иван Капустин. Миллеровский районный суд Ростовской области (Россия) приговорил к 4,5 годам колонии-поселения водителя микроавтобуса Ярослава Михайличенко, обвиняемого в гибели шести пассажиров из Луганской области в крупной аварии в ноябре 2016 года, сообщают в областной прокуратуре.

Источник: "РИА Новости" Украина

ДТП произошло в ночь на 21 ноября на 847-м километре трассы М-4 «Дон» в Миллеровском районе: столкнулись пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и «КамАЗ» с прицепом. Ранее сообщалось, что водитель грузового автомобиля после аварии успел вытащить из микроавтобуса водителя и двух пассажиров, после чего произошло возгорание Mercedes, оставшиеся в салоне шесть человек погибли.

«Миллеровской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Ярослава Михайличенко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Приговором суда Михайличенко признан виновным в совершении инкриминируемого деяния и ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — говорится в сообщении.

По версии следствия, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter с восемью пассажирами в салоне не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с движущимся впереди него в попутном направлении «КамАзом». После столкновения автомобиль Mercedes загорелся, находящиеся в нем шесть человек погибли на месте, двое — получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
'От видео 'ракетного удара по США' в Вашингтоне заскрежетали зубами'
Тиллерсон: ядерная сделка с Ираном потерпела неудачу
По делу о теракте в метро Петербурга задержан еще один человек
Названо вещество, которое использовалось при химатаке в Идлибе
Тереза Мэй пообещала продолжить санкционное давление на Россию
Кадыров выступил против регистрации брака в ЗАГСе
Оскорбивший Путина журналист уволен из Fox News
Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов
Спорт
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов «Ювентус» так и не пропустил от сине-гранатовых ни одного мяча в двух матчах и выбил каталонский клуб из ЛЧ
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
В 2017 году в Москве отреставрируют 14 станций метро
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь