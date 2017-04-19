В России осужден виновник гибели шести украинцев

ДТП произошло в ночь на 21 ноября на 847-м километре трассы М-4 «Дон» в Миллеровском районе: столкнулись пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и «КамАЗ» с прицепом. Ранее сообщалось, что водитель грузового автомобиля после аварии успел вытащить из микроавтобуса водителя и двух пассажиров, после чего произошло возгорание Mercedes, оставшиеся в салоне шесть человек погибли.

«Миллеровской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Ярослава Михайличенко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Приговором суда Михайличенко признан виновным в совершении инкриминируемого деяния и ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — говорится в сообщении.