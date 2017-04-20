Взрыв на нефтебазе под Киевом: стали известны подробности о пострадавшем
На нефтебазе в
На нефтебазе в
Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.
«Это был Святошинский район село Святопетровское (бывшее Петровское) там на территории нефтебазы во вовремя заправки автоцистерны дизтоплива произошло возгорание в цистерне, вследствие чего получил ожоги первой и второй степени работник этого предприятия», — отметили в ГосЧС.
Уточняется, что пострадавший — мужчина 68 года рождения.
На данный момент он находится в ожоговом центре Киева.
Как сообщал «Обозреватель», вечером 19 апреля под Киевом прогремел взрыв на нефтебазе. Позже появилось видео с места взрыва на нефтебазе под Киевом.