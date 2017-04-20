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00:27 (мск), источник: Обозреватель

Взрыв на нефтебазе под Киевом: стали известны подробности о пострадавшем

На нефтебазе в Киево-Святошинском района Киевской области работник 68 года рождения получил ожоги в результате возгорания в цистерне.

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

«Это был Святошинский район село Святопетровское (бывшее Петровское) там на территории нефтебазы во вовремя заправки автоцистерны дизтоплива произошло возгорание в цистерне, вследствие чего получил ожоги первой и второй степени работник этого предприятия», — отметили в ГосЧС.

Уточняется, что пострадавший — мужчина 68 года рождения.

На данный момент он находится в ожоговом центре Киева.

Как сообщал «Обозреватель», вечером 19 апреля под Киевом прогремел взрыв на нефтебазе. Позже появилось видео с места взрыва на нефтебазе под Киевом.

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