Взрыв на нефтебазе под Киевом: стали известны подробности о пострадавшем

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

«Это был Святошинский район село Святопетровское (бывшее Петровское) там на территории нефтебазы во вовремя заправки автоцистерны дизтоплива произошло возгорание в цистерне, вследствие чего получил ожоги первой и второй степени работник этого предприятия», — отметили в ГосЧС.

Уточняется, что пострадавший — мужчина 68 года рождения.

На данный момент он находится в ожоговом центре Киева.