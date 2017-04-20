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03:33 (мск), источник: Вести Приморье

Троих рыбаков с перевернувшегося катера ищут в Приморье

В Тернейском районе Приморского края перевернулась лодка с тремя рыбаками.

Источник: Вести Приморье

19 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение с просьбой об оказании помощи сотрудникам полиции в проведении поисковых работ троих человек, пропавших в ночное время суток в результате опрокидывания катера в прибрежной полосе, расположенной в районе посёлка Усть-Соболевка Тернейского муниципального района.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, 20 апреля для оказания помощи сотрудникам полиции в проведении поисковых работ и обследования водной поверхности прибрежной полосы планируется убытие группы спасателей филиала Находкинского поисково-спасательного отряда «Рудная Пристань».

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