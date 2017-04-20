Троих рыбаков с перевернувшегося катера ищут в Приморье
В Тернейском районе Приморского края перевернулась лодка с тремя рыбаками.
В Тернейском районе Приморского края перевернулась лодка с тремя рыбаками.
19 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение с просьбой об оказании помощи сотрудникам полиции в проведении поисковых работ троих человек, пропавших в ночное время суток в результате опрокидывания катера в прибрежной полосе, расположенной в районе посёлка
В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на