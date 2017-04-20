Троих рыбаков с перевернувшегося катера ищут в Приморье

19 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение с просьбой об оказании помощи сотрудникам полиции в проведении поисковых работ троих человек, пропавших в ночное время суток в результате опрокидывания катера в прибрежной полосе, расположенной в районе посёлка Усть-Соболевка Тернейского муниципального района.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.