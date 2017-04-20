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03:52 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье после опрокидывания лодки ищут трех моряков

ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости. Лодка с тремя рыбаками перевернулась в Тернейском районе Приморья, спасатели и полиция ищут пропавших, сообщил в четверг краевой главк МЧС РФ.

Источник: РИА Новости

«Девятнадцатого апреля… поступило обращение с просьбой об оказании помощи сотрудникам полиции в проведении поисковых работ троих человек, пропавших в ночное время суток в результате опрокидывания катера в прибрежной полосе, расположенной в районе посёлка Усть-Соболевка Тернейского муниципального района. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

В четверг спасатели филиала Находкинского поисково-спасательного отряда «Рудная пристань» подключатся к поискам рыбаков.

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