В Приморье после опрокидывания лодки ищут трех моряков
ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости. Лодка с тремя рыбаками перевернулась в Тернейском районе Приморья, спасатели и полиция ищут пропавших, сообщил в четверг краевой главк МЧС РФ.
ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости. Лодка с тремя рыбаками перевернулась в Тернейском районе Приморья, спасатели и полиция ищут пропавших, сообщил в четверг краевой главк МЧС РФ.
«Девятнадцатого апреля… поступило обращение с просьбой об оказании помощи сотрудникам полиции в проведении поисковых работ троих человек, пропавших в ночное время суток в результате опрокидывания катера в прибрежной полосе, расположенной в районе посёлка
В четверг спасатели филиала Находкинского