В Приморье после опрокидывания лодки ищут трех моряков

«Девятнадцатого апреля… поступило обращение с просьбой об оказании помощи сотрудникам полиции в проведении поисковых работ троих человек, пропавших в ночное время суток в результате опрокидывания катера в прибрежной полосе, расположенной в районе посёлка Усть-Соболевка Тернейского муниципального района. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

В четверг спасатели филиала Находкинского поисково-спасательного отряда «Рудная пристань» подключатся к поискам рыбаков.