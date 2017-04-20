Главврач в Приморье попал под уголовное преследование за 20 ампул морфина

Владивосток, 20 апреля, PrimaMedia.

Главный врач КГБУЗ «Пластунская районная больница» Сергей Дубровин попал под уголовное преследование за 20 ампул морфина. Его отстранили от служебных обязанностей и взяли подписку о невыезде. Расследование продолжается, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД края.

Напомним, 14 марта правоохранительные органы провели обыски в рабочем кабинете и дома у Сергея Дубровина.

— Сотрудники МО МВД России «Дальнегорский» и УФСБ России по Приморскому краю установили, что врач районной больницы незаконно оформил на имя гражданина, не имеющего медицинских показаний, рецепт на приобретение 20 ампул морфина. Впоследствии наркотическое вещество медик присвоил.

Возбуждено уголовное дело по статье 233 УК РФ (незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ). Расследование продолжается, — рассказали корр. агентства в пресс-службе.

Фигурант уголовного дела отстранен от выполнения служебных обязанностей. С него взяли подписку о невыезде.