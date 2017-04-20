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04:00 (мск), источник: Интерфакс

Дело о незаконной добыче белых медведей заведено на Чукотке

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Полиция на Чукотке расследует уголовное дело по факту незаконной добычи шести особей белого медведя.

Как сообщает прокуратура Чукотского автономного округа, шкуры и один череп животных незаконно хранились в контейнере территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Севера «Чаплино».

Учитывая, что белый медведь отнесен к особо ценным диким животным, занесенным в Красную книгу РФ, прокуратура округа ход расследования этого уголовного дела взяла под особый контроль
Сообщение прокуратуры Чукотского автономного округа

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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