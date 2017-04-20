Дело о незаконной добыче белых медведей заведено на Чукотке
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Полиция на Чукотке расследует уголовное дело по факту незаконной добычи шести особей белого медведя.
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Полиция на Чукотке расследует уголовное дело по факту незаконной добычи шести особей белого медведя.
Как сообщает прокуратура Чукотского автономного округа, шкуры и один череп животных незаконно хранились в контейнере
Учитывая, что белый медведь отнесен к особо ценным диким животным, занесенным в Красную книгу РФ, прокуратура округа ход расследования этого уголовного дела взяла под особый контроль
Выясняются все обстоятельства произошедшего.