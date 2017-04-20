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04:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Пьяная комсомольчанка на «Ниссане» врезалась в рекламную конструкцию

В Комсомольске-на-Амуре на улице Вокзальной «Ниссан АД» вылетел за пределы проезжей части и врезался в рекламную конструкцию. ДТП произошло сегодня ночью в 0:30.

Машиной управляла комсомольчанка. Позже было установлено, что женщина находилась в состоянии опьянения. Она ехала вместе с мужем со стороны Гамарника в сторону Дикопольцева, в районе дома № 80 автолюбительница не справилась с управлением и оказалась за пределами проезжей части. По словам свидетелей, после удара «Ниссан» загорелся. На месте работали пожарные, однако серьезных последствий удалось избежать. У водительницы диагностировали переломы ребер, у пассажира — ушибы. Госпитализация им не потребовалась, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

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