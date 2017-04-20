Пьяная комсомольчанка на «Ниссане» врезалась в рекламную конструкцию

Машиной управляла комсомольчанка. Позже было установлено, что женщина находилась в состоянии опьянения. Она ехала вместе с мужем со стороны Гамарника в сторону Дикопольцева, в районе дома № 80 автолюбительница не справилась с управлением и оказалась за пределами проезжей части. По словам свидетелей, после удара «Ниссан» загорелся. На месте работали пожарные, однако серьезных последствий удалось избежать. У водительницы диагностировали переломы ребер, у пассажира — ушибы. Госпитализация им не потребовалась, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.