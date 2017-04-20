Четыре лесных пожара зафиксировали за сутки в Хабаровском крае

«Так, в районе имени Лазо пожары появились в 1,6 км от поселка Обор и в 3 км от села Бичева. Гроз в это время года еще нет. Очевидно, что лес подожгли местные жители», — отметил начальник отдела охраны и защиты лесного фонда краевого управления лесами Сергей Бутин.

Сейчас потушены пожары в районе имени Лазо и Амурском районе. Всего ликвидировано три возгорания. На местах работали примерно 50 человек личного состава, использовалось восемь единиц техники. В Нанайском районе пожар локализовали. В ближайшие часы он будет потушен, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что с начала сезона в регионе зафиксировали 37 лесных пожаров.