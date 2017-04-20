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06:15 (мск), источник: Губерния онлайн

Четыре лесных пожара зафиксировали за сутки в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за прошедшие сутки произошло четыре природных пожара. Очаги зафиксировали в Нанайском и Амурском районах, а также районе имени Лазо. Отмечается, что все возгорания возникли рядом с населенными пунктами.

«Так, в районе имени Лазо пожары появились в 1,6 км от поселка Обор и в 3 км от села Бичева. Гроз в это время года еще нет. Очевидно, что лес подожгли местные жители», — отметил начальник отдела охраны и защиты лесного фонда краевого управления лесами Сергей Бутин.

Сейчас потушены пожары в районе имени Лазо и Амурском районе. Всего ликвидировано три возгорания. На местах работали примерно 50 человек личного состава, использовалось восемь единиц техники. В Нанайском районе пожар локализовали. В ближайшие часы он будет потушен, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что с начала сезона в регионе зафиксировали 37 лесных пожаров.

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