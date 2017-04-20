Люди Путина не рекомендуют есть рыбу из Амура
Сотни кубических метров пораженного нефтепродуктами грунта на берегу реки Амур в Хабаровске уже скрылись под водой. Выброс нефтесодержащих веществ из коллектора
Сотни кубических метров пораженного нефтепродуктами грунта на берегу реки Амур в Хабаровске уже скрылись под водой. Выброс нефтесодержащих веществ из коллектора
Информацию о том, что в акваторию реки Амур поступают нефтепродукты, активисты ОНФ обнародовали еще в первых числах марта текущего года. На протяжении нескольких недель общественники рассылали письма во все возможные инстанции и ведомства. В списке адресатов числятся Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС, Природоохранная прокуратура, администрация Хабаровска, правительство Хабаровского края и многие другие государственные организации. Многократно в прессе появлялись сообщения о том, что активисты намеренно преувеличивают масштабы загрязнения, а специалисты городского уровня и вовсе говорили о размерах загрязнения размером 40Х40 сантиметров, однако на деле, в городской черте все это время разворачивалась самая настоящая экологическая катастрофа. Чтобы в этом убедиться, достаточно было приехать в район городской ТЭЦ 2, выйти на берег и увидеть все своими глазами.
«С самого начала мы фиксировали выброс нефтепродуктов в реку Амур, осуществлявшийся из коллектора
Сегодня, по факту разлива нефтепродуктов, следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Хабаровская межрайоная природоохранная прокуратура предписала администрации Хабаровска провести работы по очистке береговой полосы. Продолжается следствие и поиск виновных. Нефтепродукты продолжают поступать в акваторию реки, а источник загрязнения
Улугбек Тимуридов.