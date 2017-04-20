В Пермском крае осудили лже-мастера по установке пластиковых окон

Мужчину, который представлялся мастером по установке мателлопластиковых окон, осудили в Губахе за мошенничество.

Местный житель в октябре 2016 года разместил в социальной сети объявление. Он обещал будущим клиентам изготовить и установить конструкции из металлопластика для остекления балкона. В течение месяца на его объявление откликнулись три женщины. Выполнять заказ мошенник не собирался. Он взял с них предоплату от 10 до 14 тысяч рублей и исчез с деньгами. В общей сложности он присвоил 38 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве, совершённом с причинением значительного ущерба гражданам. Жителя Губахи приговорили к 400 часам обязательных работ, также осуждённый должен будет вернуть потерпевшим деньги.