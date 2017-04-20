В Уфе скандалист избил полицейского и угрожал ему кухонным ножом

Накануне, 19 апреля, в Кировском районном суде Уфы огласили приговор 39-летнему местному жителю, который жестоко избил стража правопорядка.

Дело было в октябре прошлого года. В полицию позвонила женщина: помогите, сожитель озверел — кидается с кулаками. Утихомиривать домашнего тирана отправился участковый.

Но мужчина и не подумал слушать наставления человека в погонах: в ответ на предупреждения он избил полицейского, а после, вооружившись кухонным ножом, выгнал его из квартиры.

А уже через несколько минут его задержали прибывшие на подмогу коллеги побитого стража порядка. А через несколько месяцев в деле поставили точку.