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07:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе скандалист избил полицейского и угрожал ему кухонным ножом

Теперь он отправится в колонию.

Накануне, 19 апреля, в Кировском районном суде Уфы огласили приговор 39-летнему местному жителю, который жестоко избил стража правопорядка.

Дело было в октябре прошлого года. В полицию позвонила женщина: помогите, сожитель озверел — кидается с кулаками. Утихомиривать домашнего тирана отправился участковый.

Но мужчина и не подумал слушать наставления человека в погонах: в ответ на предупреждения он избил полицейского, а после, вооружившись кухонным ножом, выгнал его из квартиры.

А уже через несколько минут его задержали прибывшие на подмогу коллеги побитого стража порядка. А через несколько месяцев в деле поставили точку.

— Подсудимый полностью признал вину. За причинение легкого вреда здоровью сотруднику полиции его приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировского района столицы.

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