В Уфе скандалист избил полицейского и угрожал ему кухонным ножом
Теперь он отправится в колонию.
Теперь он отправится в колонию.
Накануне, 19 апреля, в Кировском районном суде Уфы огласили приговор 39-летнему местному жителю, который жестоко избил стража правопорядка.
Дело было в октябре прошлого года. В полицию позвонила женщина: помогите, сожитель озверел — кидается с кулаками. Утихомиривать домашнего тирана отправился участковый.
Но мужчина и не подумал слушать наставления человека в погонах: в ответ на предупреждения он избил полицейского, а после, вооружившись кухонным ножом, выгнал его из квартиры.
А уже через несколько минут его задержали прибывшие на подмогу коллеги побитого стража порядка. А через несколько месяцев в деле поставили точку.
— Подсудимый полностью признал вину. За причинение легкого вреда здоровью сотруднику полиции его приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима, — сообщили в