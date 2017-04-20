Агрессивные медведи вышли из берлог на «Столбах» из-за сырости

В красноярском заповеднике «Столбы» проснулись медведи — именно сейчас крупные самцы агрессивны и встречи туристов с ним крайне нежелательны. На этой неделе госинспекторы заповедника заметили свежие следы косолапых. Хищники попали и в объектив фоторегистраторов. Также госинспекторы увидели двух медвежат на расстоянии 200 м.

По данным специалистов, первое пробуждение медведей обычно происходит в ранней весной, когда на реках ещё не тронулся лед, снеговые запасы в горах большие, а ночные температуры поднимаются выше 0 °C. В этом году в связи с ранним потеплением в марте, когда дневные температуры поднимались до +15 °C, выход медведя из берлоги был отмечен в первой декаде апреля.

«Просыпается медведь обычно оттого, что в берлогу затекает вода от тающего снега, — пояснил ведущий научный сотрудник заповедника “Столбы” Владимир Кожечкин. — Зверь не любит сырости и покидает свое логово. В это время его привлекают открытые травянистые склоны, “степные островки” и долины рек с первой зеленью трав».