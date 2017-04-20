Двух приморцев поймали на разборке локомотива на металл

Двух жителей города Уссурийск Приморского края поймали фактически на разборке локомотива на металл; задержание злоумышленников произошло, когда один перекидывал другому открученные бронзовые радиаторные секции охлаждения через забор вагонного депо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Тепловоз ожидал заводской ремонт.

Установлено, что граждане 26 и 30 лет, ведущие маргинальный образ жизни, ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления и хранение наркотиков.

Как объяснили задержанные, детали они собирались сдать в пункт приема цветного металла, а на вырученные деньги приобрести еду и наркотики. Ущерб предприятию мог составить порядка 50 тысяч рублей.

Проводится процессуальная проверка и решается вопрос о возбуждении дела по статье 158 УК РФ.