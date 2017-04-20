Палач ответит? В Новосибирске дело серийного маньяка передано в суд
Корреспондент
Корреспондент
На днях Следственный комитет сообщил о том, что закончено расследование уголовного дела об убийстве 19 девушек.
Сумасшедший мясник?
Новосибирец Евгений Чуплинский — бывший милиционер, подозревается в серии жестоких убийств почти двух десятков жертв. Недавно ему предъявили окончательное обвинение в серии убийств. После того как 52-летний мужчина изучит более 60 томов этого уголовного дела, все документы будут переданы в суд.
Новосибирским следователям удалось раскрыть серию жутких преступлений, совершённых с осени 1998 по июль 2005 года. Мегаполис тогда жил в страхе: то и дело
Над раскрытием этого уголовного дела работали самые лучшие сыщики, приезжали даже следователи из самой Белокаменной. Тогда на причастность к совершению преступлений проверили тысячи подозреваемых, допросили тысячи свидетелей, провели сотни экспертиз.
«Чуплинский в 2004 году тоже попал в поле зрения правоохранителей, — рассказал Алексей МАКСИМЕНКО, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области. — У него обнаружили сотовый телефон без вести пропавшей девушки. Но мужчина объяснил, что на днях подвозил группу молодых людей, один из которых, видимо, и обронил телефон. Якобы найти хозяина телефона не удалось, потому что села батарейка. Никаких улик против мужчины не было, поэтому его отпустили».
К слову, Чуплинский до этого несколько лет отслужил в Кировском райотделе милиции, а потом ушёл на пенсию.
Посчитали вменяемым.
Выйти на след предполагаемого маньяка помогли современные технологии. «У следователей появилась возможность провести
И вот ровно год назад Чуплинского в очередной раз задержали. Как показало следствие, мужчина знакомился с девушками и предлагал развлечься. На своей автомашине он привозил их в безлюдные места, где жестоко убивал. Потом расчленял тела, а останки жертв оставлял в разных местах города и его окрестностях.
Чтобы получить доказательства, следствие провело 12 обысков, несколько особо сложных экспертиз, 21 проверку показаний на местах, допросило 200 свидетелей. «Доказательная база позволила предъявить окончательное обвинение, — рассказали подробности в СК. — Жестокость преступлений вызывала сомнения в психической полноценности обвиняемого, поэтому были проведены
Похоже, что тайну, как обычный с виду человек стал зверем, только предстоит разгадать