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07:26 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Палач ответит? В Новосибирске дело серийного маньяка передано в суд

Корреспондент АиФ-Новосибирск узнал, как проходило расследование громкого дела.

На днях Следственный комитет сообщил о том, что закончено расследование уголовного дела об убийстве 19 девушек.

Сумасшедший мясник?

Новосибирец Евгений Чуплинский — бывший милиционер, подозревается в серии жестоких убийств почти двух десятков жертв. Недавно ему предъявили окончательное обвинение в серии убийств. После того как 52-летний мужчина изучит более 60 томов этого уголовного дела, все документы будут переданы в суд.

Новосибирским следователям удалось раскрыть серию жутких преступлений, совершённых с осени 1998 по июль 2005 года. Мегаполис тогда жил в страхе: то и дело где-нибудь в овраге или в парке люди с ужасом обнаруживали части расчленённых трупов молодых женщин. Как-то тело без головы рано утром нашли в подъезде многоквартирного дома на Затулинке. В городе ходили слухи, что все погибшие девушки были лёгкого поведения, а их тела маньяк расчленял профессионально, словно мясник или патологоанатом.

Над раскрытием этого уголовного дела работали самые лучшие сыщики, приезжали даже следователи из самой Белокаменной. Тогда на причастность к совершению преступлений проверили тысячи подозреваемых, допросили тысячи свидетелей, провели сотни экспертиз.

«Чуплинский в 2004 году тоже попал в поле зрения правоохранителей, — рассказал Алексей МАКСИМЕНКО, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области. — У него обнаружили сотовый телефон без вести пропавшей девушки. Но мужчина объяснил, что на днях подвозил группу молодых людей, один из которых, видимо, и обронил телефон. Якобы найти хозяина телефона не удалось, потому что села батарейка. Никаких улик против мужчины не было, поэтому его отпустили».

К слову, Чуплинский до этого несколько лет отслужил в Кировском райотделе милиции, а потом ушёл на пенсию.

Посчитали вменяемым.

Выйти на след предполагаемого маньяка помогли современные технологии. «У следователей появилась возможность провести молекулярно-генетические исследования фрагментов тел и предметов, которые принадлежали жертвам, — продолжает Алексей Максименко. — Таким образом обнаружили генотип предполагаемого серийного убийцы. Его стали сравнивать с биологическими образцами мужчин, отрабатывавшихся на причастность к совершению преступлений. Совпадение оказалось 100-процентным».

И вот ровно год назад Чуплинского в очередной раз задержали. Как показало следствие, мужчина знакомился с девушками и предлагал развлечься. На своей автомашине он привозил их в безлюдные места, где жестоко убивал. Потом расчленял тела, а останки жертв оставлял в разных местах города и его окрестностях.

Чтобы получить доказательства, следствие провело 12 обысков, несколько особо сложных экспертиз, 21 проверку показаний на местах, допросило 200 свидетелей. «Доказательная база позволила предъявить окончательное обвинение, — рассказали подробности в СК. — Жестокость преступлений вызывала сомнения в психической полноценности обвиняемого, поэтому были проведены психолого-психиатрические экспертизы. Эксперты посчитали обвиняемого вменяемым. Более того, он не страдал ни психическим расстройством (даже временным), ни слабо­умием или иным болезненным состоянием психики».

Похоже, что тайну, как обычный с виду человек стал зверем, только предстоит разгадать врачам-психиатрам.

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