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07:00 (мск), источник: "Российская газета"

Во Владивостоке возбудили дело против разбившего 11 машин подростка

В отношении 17-летнего подростка, который, находясь за рулем автомобиля, разбил во дворе своего дома 11 машин, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Вечером в воскресенье во дворе одного из домов по улице Анны Щетининой подросток на автомобиле, не сумев справиться с управлением на узкой дороге, повредил 11 припаркованных машин. Как оказалось, юный виновник многочисленных мелких аварий был пьян. Полицейские составили протокол об административном правонарушении статье КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления автотранспортом», и задержали правонарушителя.

В ходе разбирательства, отмечает ведомство, выяснилось, что несовершеннолетний злоумышленник «похитил в автомастерской ключи от автомобиля и скрылся на транспортном средстве в неизвестном направлении». И теперь к административному делу добавилось уголовное, возбужденное по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».

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