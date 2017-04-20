Новосибирец попытался эмигрировать в Бурятию на угнанном тракторе, об этом сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО.

48-летний ранее судимый мужчина приехал в Новосибирск на заработки. Он перепутал электрички и случайно уехал в Барабинск. Выйдя на вокзал, мужчина огляделся. Неподалёку стоял трактор. Мужчина решил угнать его и отправиться на Родину — в Бурятию. Уже в пути угонщика задержали сотрудники ГИБДД. Оказалось, что перед отправлением мужчина изрядно принял на грудь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Расследование продолжается.