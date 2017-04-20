Двое лжесантехников обокрали пенсионерку в Хабаровском крае

Злоумышленники представились сантехниками и проникли в квартиру 65-летней женщины. Пока один из них вместе с хозяйкой проверял счетчики, второй прошел в комнату и забрал золотые украшения из шкафа. После ухода лжесантехников потерпевшая обнаружила пропажу ювелирных изделий и обратилась в полицию.

Фигурантов задержали, украшения вернули заявительнице. Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания. Полицейские считают, что подозреваемые могут быть причастны к серии аналогичных преступлений, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.