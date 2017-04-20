Под Новосибирском в загоревшемся доме погибла семья

В Барабинском районе произошло возгорание частного дома, в котором погибла семья из четырех человек: два взрослых и да ребенка.

Как сообщает пресс-служба СКР по Новосибирской области, предварительно установлено, что в 4:20 утра соседи заметили возгорание. Они разбили одно из окон, внутри было сплошное задымление.

В ходе осмотра места пожара специалистами было обнаружено четыре тела жильцов. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. «Накануне семья приобрела два домашних инкубатора, которые, со слов соседей, хозяин дома намеревался разместить и подключить к электросети в помещении веранды жилища. При составлении протокола осмотра веранды обнаружена оплавившаяся электропроводка», — говорится в сообщении.

Пока основной причиной трагедии считается короткое замыкание. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.