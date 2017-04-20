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07:15 (мск), источник: АиФ Омск

16-летний подросток в Омске обкидал камнями поезд и попался полиции

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

Омский школьник обкидывал камнями поезд. Как сообщает пресс-служба омской транспортной полиции, один из камней попал в лобовое стекло локомотива товарного состава и разбил его. В результате происшествия люди, находящиеся в кабине не пострадали.

Инцидент произошёл на 2815 километре перегона Пикетное-Москаленки. В полицию сообщил дежурный по станции Помурино.

Инспектор по делам несовершеннолетних транспортной полиции Николай Пащенко смог отыскать несовершеннолетнего нарушителя. Им оказался 16-летний школьник. Как рассказал подросток, он вместе с друзьями решил кидать камни в проходящие поезда. В отношении юного хулигана составлен протокол об административном правонарушении, а с родителями школьника проведена воспитательная беседа.

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