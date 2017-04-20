16-летний подросток в Омске обкидал камнями поезд и попался полиции

Омский школьник обкидывал камнями поезд. Как сообщает пресс-служба омской транспортной полиции, один из камней попал в лобовое стекло локомотива товарного состава и разбил его. В результате происшествия люди, находящиеся в кабине не пострадали.

Инцидент произошёл на 2815 километре перегона Пикетное-Москаленки. В полицию сообщил дежурный по станции Помурино.

Инспектор по делам несовершеннолетних транспортной полиции Николай Пащенко смог отыскать несовершеннолетнего нарушителя. Им оказался 16-летний школьник. Как рассказал подросток, он вместе с друзьями решил кидать камни в проходящие поезда. В отношении юного хулигана составлен протокол об административном правонарушении, а с родителями школьника проведена воспитательная беседа.