16-летний подросток в Омске обкидал камнями поезд и попался полиции
В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.
В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.
Омский школьник обкидывал камнями поезд. Как сообщает
Инцидент произошёл на 2815 километре перегона
Инспектор по делам несовершеннолетних транспортной полиции Николай Пащенко смог отыскать несовершеннолетнего нарушителя. Им оказался 16-летний школьник. Как рассказал подросток, он вместе с друзьями решил кидать камни в проходящие поезда. В отношении юного хулигана составлен протокол об административном правонарушении, а с родителями школьника проведена воспитательная беседа.