Сегодня утром в Омске маршрутка сбила пешехода

На место аварии выехала следственно-оперативная группа и экстренные службы.

Предварительно установлено, что 35-летний водитель пассажирского микроавтобуса «Форд Транзит» ехал по улице Богдана Хмельницкого со стороны Масленникова. При повороте на улицу Маяковского он сбил пешехода, который переходил дорогу справа налево по ходу движения транспорта.

В результате происшествия пешеход — женщина 1946 г. р. — доставлена в больницу. На момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 10 пассажиров, которые не пострадали.

Обстоятельства и причины происшествия будут окончательно установлены в ходе проверки, сообщает УГИБДД УМВД России по Омской области.