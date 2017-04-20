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07:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе около жилого дома обнаружился новый карстовый провал

Об этом сообщают местные жители.

Жильцы уфимского дома по адресу Интернациональная, 193/1, вновь обеспокоены геологией. Прошлой осенью этот квартал приковал к себе внимание федеральных СМИ — тогда под землю из-за карстовых провалов ушел целый автомобиль.

Сегодня же местные жители пишут в социальных сетях и звонят в редакции новостей с просьбой разобраться в ситуации с новой ямой.

— После схода снега обнажилась громадная яма на полтора метра, уходящая в глубину, ой-ой-ой какую глубину, — эмоционально рассказывает местный житель. — Это около бельевой площадки того самого дома по улице Интернациональной.

Ранее власти города успокоили жильцов дома, проведя все необходимые экспертизы.

— Маячки установлены, комиссия работает, все под контролем, — сообщал на оперативном совещании в мэрии глава администрации Ирек Ялалов.

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