В Уфе около жилого дома обнаружился новый карстовый провал
Об этом сообщают местные жители.
Об этом сообщают местные жители.
Жильцы уфимского дома по адресу Интернациональная, 193/1, вновь обеспокоены геологией. Прошлой осенью этот квартал приковал к себе внимание федеральных СМИ — тогда под землю
Сегодня же местные жители пишут в социальных сетях и звонят в редакции новостей с просьбой разобраться в ситуации с новой ямой.
— После схода снега обнажилась громадная яма на полтора метра, уходящая в глубину,
Ранее власти города успокоили жильцов дома, проведя все необходимые экспертизы.
— Маячки установлены, комиссия работает, все под контролем, — сообщал на оперативном совещании в мэрии глава администрации Ирек Ялалов.