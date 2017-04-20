В отделении скорой помощи в Красноярске скончалась 2-летняя девочка
Родители не предъявляют врачам претензий.
Родители не предъявляют врачам претензий.
В Красноярске 2-летняя девочка скончалась в отделении скорой помощи на ул. Павлова. Информацию подтвердили в ГСУ Следственного комитета по краю.
Инцидент произошел 18 апреля — в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти ребенка в Кировском районе.
Следователи выяснили, что родители девочки заметили, что ребенок чувствует себя плохо, вызвали скорую помощь. Однако состояние ребенка ухудшалось на глазах, и поскольку ребенок страдал тяжелым врожденным заболеванием, родители приняли решение самостоятельно ехать в больницу.
К приезду в медучреждение девочка находилась в очень тяжелом состоянии, врачи проводили реанимационные мероприятия, но, несмотря на усилия медиков, ребенок скончался.
Сейчас следователи проводят проверку, назначена