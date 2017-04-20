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07:36 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В отделении скорой помощи в Красноярске скончалась 2-летняя девочка

Родители не предъявляют врачам претензий.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске 2-летняя девочка скончалась в отделении скорой помощи на ул. Павлова. Информацию подтвердили в ГСУ Следственного комитета по краю.

Инцидент произошел 18 апреля — в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти ребенка в Кировском районе.

Следователи выяснили, что родители девочки заметили, что ребенок чувствует себя плохо, вызвали скорую помощь. Однако состояние ребенка ухудшалось на глазах, и поскольку ребенок страдал тяжелым врожденным заболеванием, родители приняли решение самостоятельно ехать в больницу.

К приезду в медучреждение девочка находилась в очень тяжелом состоянии, врачи проводили реанимационные мероприятия, но, несмотря на усилия медиков, ребенок скончался.

Сейчас следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. В ведомстве также отмечают, что родители не предъявляют врачам претензий.

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