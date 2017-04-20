Пропавшую в Омске студентку Небукину начнут искать с воздуха, когда растает лёд

Следственный комитет по Омской области продолжит поиски без вести пропавшей Анастасии Небукиной в конце апреля, когда на Иртыше сойдёт лёд. Как сообщает «ОмскРегион», оперативники обследуют территорию окраинного микрорайона Крутая Горка с помощью беспилотника. Особое внимание будет уделяться Иртышу.

Студентка Анастасия Небукина исчезла 17 ноября 2016 года. Девушка ушла из дома и не вернулась. Найти её живой уже не ожидают. Основная версия следствия — самоубийство. Поскольку следы и шапку 22-летней омички нашли возле полыньи на Иртыше, следователи предполагают, что Анастасия могла утопиться.

Впрочем, многие омичи продолжают верить в лучшее: в сетевом сообществе, посвящённом поискам Анастасии Небукиной, они выражают надежду, что девушка вернётся живой.