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07:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске водитель сбил двух пешеходов и скрылся

Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии на проспекте Маркса, рассказали в отделе пропаганды.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске водитель сбил двух пешеходов и скрылся, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Авария произошла в 2:40 20 апреля на проспекте Карла Маркса. Водитель на неустановленном автомобиле сбил двух пешеходов на перекрестке с улицей Космической. Один из пешеходов пострадал.

«Есть основания предполагать, что в ДТП участвовал автомобиль ВАЗ класса “седан” светлого цвета», — заявили в ГИБДД.

Очевидцев данного происшествия просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 232−20−96, 232−21−08.

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