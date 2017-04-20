В Новосибирске водитель сбил двух пешеходов и скрылся, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Авария произошла в 2:40 20 апреля на проспекте Карла Маркса. Водитель на неустановленном автомобиле сбил двух пешеходов на перекрестке с улицей Космической. Один из пешеходов пострадал.

«Есть основания предполагать, что в ДТП участвовал автомобиль ВАЗ класса “седан” светлого цвета», — заявили в ГИБДД.

Очевидцев данного происшествия просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 232−20−96, 232−21−08.