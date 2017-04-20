Особый противопожарный режим вводится в Красноярском крае
Введен запрет на сжигание мусора и сухой травы.
Введен запрет на сжигание мусора и сухой травы.
Правительство Красноярского края ввело особый противопожарный режим в регионе, сообщает
«В период действия режима на территории поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, а также на предприятиях запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы», — говорится в сообщении.
Также введен запрет на сжигание мусора и сухой травы. Нельзя бросать на землю горящие спички, окурки, золу из мангалов, стеклянные и пластиковые бутылки, банки.
Особый противопожарный режим будет действовать с 20 апреля этого года на территории всех городов и районов края за исключением Норильска, Туруханского, Таймырского,
В этот период МЧС усилит патрулирование территорий населенных пунктов и прилегающих лесов, организует разъяснительные беседы о мерах пожарной безопасности.
Также во время режима будут ужесточены меры наказания за несоблюдение правил.
«За совершение нарушений требований пожарной безопасности штрафы для граждан в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 6 тыс. до 15 тыс. руб., для юридических лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а в период действия особого противопожарного режима сумма штрафа возрастает вдвое», — напомнил начальник ГУ МЧС России по краю