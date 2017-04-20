Экc-зама главы Чебаркуля арестовали по подозрению во взятках
По версии следствия, будучи чиновником, Соловьев получил минимум две взятки от бизнесменов за покровительство.
По версии следствия, будучи чиновником, Соловьев получил минимум две взятки от бизнесменов за покровительство.
По версии следствия, будучи чиновником, Соловьев получил минимум две взятки от бизнесменов за покровительство.
Бывшего заместителя главы Чебаркульского городского округа Олега Соловьёва арестовали по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает источник «АиФ-Челябинск» в правоохранительных органах.
«По версии следствия, в июне 2016 года чиновник получил 15 тысяч от директора местного водоканала за общее покровительство и попустительство. Кроме того, в том же году он получил 25 тысяч от индивидуального предпринимателя, опять же за общее покровительство», — рассказал источник.
Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Бывший чиновник водворен в ИВС.
Отметим, что Соловьев был уволен из администрации осенью 2016 года по требованию прокуратуры за непредоставление сведений о доходах и имуществе.