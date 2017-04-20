В Омске с 9-этажки сорвался промышленный альпинист

Очередной несчастный случай в Омске. Вчера, 19 апреля, с многоэтажного дома на улице Дмитриева сорвался промышленный альпинист.

22-летний парень проводил работы на высоте четвертого этажа, но у него не выдержала страховка, в итоге он упал и получил серьезные травмы. Несчастье произошло вечером около 19.00 часов. Пострадавшего оперативно доставили в БСМП-1. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, кататравму, а также перелом позвоночника.

Сейчас врачи делают все возможное, чтобы альпинисту жизнь. Но его состояние остается крайне тяжелым.