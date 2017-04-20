Два беглых преступника пойманы на севере Волгограда

Как сообщили ВДТВ правоохранители, задержание состоялось 18 апреля. Молодой человек при виде патрульного автомобиля попытался скрыться, однако сотрудники Росгвардии задержали беглеца. В ходе проверки документов установлено, что задержанный находится в розыске за хранение наркотиков.

Тем же днем в Тракторозаводском районе наряд группы задержания вневедомственной охраны заметил мужчину, схожего по приметам, указанным в ориентировке. При осмотре документов установлено, что мужчина в настоящее время находится в федеральном розыске за мошенничество.

Оба задержанных доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. О задержании граждан уведомлены инициаторы розыска.