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14:00 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Два беглых преступника пойманы на севере Волгограда

В Краснооктябрьском районе Волгограда нарядом группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Волгоградской области был задержан находящийся в федеральном розыске 20-летний житель Ярославля.

Как сообщили ВДТВ правоохранители, задержание состоялось 18 апреля. Молодой человек при виде патрульного автомобиля попытался скрыться, однако сотрудники Росгвардии задержали беглеца. В ходе проверки документов установлено, что задержанный находится в розыске за хранение наркотиков.

Тем же днем в Тракторозаводском районе наряд группы задержания вневедомственной охраны заметил мужчину, схожего по приметам, указанным в ориентировке. При осмотре документов установлено, что мужчина в настоящее время находится в федеральном розыске за мошенничество.

Оба задержанных доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. О задержании граждан уведомлены инициаторы розыска.

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