Сход снежных лавин возможен в трех областях Казахстана
В горных районах Южно-Казахстанской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей в период с 20 по 23 апреля возможен сход снежных лавин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Источник:Tengrinews
«В связи с большой высотой снежного покрова и оттепелью в горных районах Южно-Казахстанской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей в период 20—23 апреля возможен сход снежных лавин», — рассказали синоптики.
В гидрометцентре не рекомендуют выходить на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.