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09:06 (мск), источник: Tengrinews

Сход снежных лавин возможен в трех областях Казахстана

В горных районах Южно-Казахстанской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей в период с 20 по 23 апреля возможен сход снежных лавин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Источник: Tengrinews

«В связи с большой высотой снежного покрова и оттепелью в горных районах Южно-Казахстанской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей в период 20—23 апреля возможен сход снежных лавин», — рассказали синоптики.

В гидрометцентре не рекомендуют выходить на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

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